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  • «Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

«Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

17 апреля, 20:35
Интер
17.04.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
52' М. Тюрам 56' Н. Барелла 90+2' П. Зелински
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
32
Зе Педру
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
26
Йерри Мина
(К) ЦЗ
25
Сулемана
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
48
M. Mosconi
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
19
Андреа Белотти
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
4-4-2
13
Мартинес
32
Димарко
5
Аканджи
6
де Врей
30
Аугусто
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Дюмфрис
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
4-1-2-1-2
1
Каприле
33
Оберт
15
Родригес
26
Мина
32
Зе Педру
25
Сулемана
8
Адопо
10
Гаэтано
2
Палестра
94
Эспозито
29
Боррелли
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
10
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Чалханоглу
23
Барелла
17
Диуф
17
Диуф
23
Барелла
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
33
Оберт
28
Цаппа
28
Цаппа
33
Оберт
10
Гаэтано
14
Дейола
14
Дейола
10
Гаэтано
25
Сулемана
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
25
Сулемана
29
Боррелли
31
Менди
31
Менди
29
Боррелли
32
Зе Педру
19
Белотти
19
Белотти
32
Зе Педру
Остались в запасе
Интер
Кальяри
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
48
M. Mosconi
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
Точно не сыграют
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
Петар Сучич
ОП
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Алессандро Бастони
ЦЗ
Кальяри
Точно не сыграют
Лука Маццителли
ЦП
Маттиа Феличи
ЛВ
Рияд Идрисси
ЛЗ
Леонардо Паволетти
ЦФ
Статистика матча Интер - Кальяри
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
17
6
Офсайды
1
2
Количество передач
524
421
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Кальяри», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Кальяри»

«Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Интер
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