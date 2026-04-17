17.04.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
13
Мартинес
32
Димарко
5
Аканджи
6
де Врей
30
Аугусто
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Дюмфрис
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
4-1-2-1-2
1
Каприле
33
Оберт
15
Родригес
26
Мина
32
Зе Педру
25
Сулемана
8
Адопо
10
Гаэтано
2
Палестра
94
Эспозито
29
Боррелли
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
10
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Чалханоглу
23
Барелла
17
Диуф
17
Диуф
23
Барелла
32
Димарко
11
Энрике
11
Энрике
32
Димарко
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
33
Оберт
28
Цаппа
28
Цаппа
33
Оберт
10
Гаэтано
14
Дейола
14
Дейола
10
Гаэтано
25
Сулемана
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
25
Сулемана
29
Боррелли
31
Менди
31
Менди
29
Боррелли
32
Зе Педру
19
Белотти
19
Белотти
32
Зе Педру
Остались в запасе
Интер
Кальяри
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
48
M. Mosconi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Христос Алексиу
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
48
M. Mosconi
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
22
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
Точно не сыграют
Кальяри
Точно не сыграют
Статистика матча Интер - Кальяри
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
17
6
Офсайды
1
2
Количество передач
524
421
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Кальяри», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»