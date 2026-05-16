«Кальяри» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.6

17 мая состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Кальяри» примет «Торино». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся в опасной близости от зоны вылета, а гости доигрывают сезон в середине таблицы. Разница в мотивации и домашний фактор могут сыграть решающую роль.

«Кальяри»

Сардинцы отчаянно борются за сохранение прописки в Серии А. Команда забивает в среднем 0,80 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч и пропускает 1,40. Себастьяно Эспозито с 7 голами в 37 матчах старается цепляться за моменты. После поражений от «Удинезе» (0:2) и «Интера» (0:3), а также ничьей с «Болоньей» (0:0) и победы над «Аталантой» (3:2) команда занимает 16-е место с 37 очками. «Кальяри» обыграл «Торино» в последней домашней очной встрече (3:2), что даeт определeнную психологическую опору.

«Торино»

Туринцы доигрывают сезон без турнирной мотивации. Команда пропускает в 3 последних матчах и забивает в среднем 1,20 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Джованни Симеоне с 11 голами в 33 матчах ведeт атаку. После победы над «Сассуоло» (2:1), поражений от «Удинезе» (0:2) и ничьих с «Интером» (2:2) и «Кремонезе» (0:0) команда занимает 12-е место. «Торино» забивает «Кальяри» в 4 последних очных матчах, что оставляет гостям надежду на гол.

Факты о командах:

«Кальяри»

Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру

Выиграл последнюю домашнюю очную встречу с «Торино» (3:2)

Борется за выживание – мотивация запредельная

«Торино»

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «Кальяри» в 4 последних очных матчах

Доигрывает сезон без турнирной мотивации

История противостояний

«Торино» забивает в 4 последних очных матчах

Последняя домашняя встреча: победа «Кальяри» (3:2)

Прогноз на матч «Кальяри» – «Торино»

«Кальяри» борется за выживание и играет дома. «Торино» доигрывает сезон и не имеет турнирной мотивации. Учитывая, что сардинцы выиграли последнюю домашнюю очную встречу, а гости регулярно пропускают, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки: