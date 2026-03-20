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  • «Кальяри» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Кальяри» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 19:20
Кальяри
20.03.2026, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
2' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
32
Зе Педру
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
26
Йерри Мина
(К) ЦЗ
25
Сулемана
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
(К) ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
36
Nicola Grandu
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
37
Яэль Трепи
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Каприле
32
Зе Педру
22
Доссена
26
Мина
15
Родригес
25
Сулемана
8
Адопо
10
Гаэтано
90
Фолоруншо
2
Палестра
94
Эспозито
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
31
Беукема
4
Буонджорно
16
Оливера
6
Гилмор
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
7
Де Брюйне
19
Хойлунд
15
Родригес
18
Ратеринк
18
Ратеринк
15
Родригес
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
32
Зе Педру
31
Менди
31
Менди
32
Зе Педру
90
Фолоруншо
90
Кылыксой
90
Кылыксой
90
Фолоруншо
94
Эспозито
37
Трепи
37
Трепи
94
Эспозито
21
Политано
37
Спинаццола
37
Спинаццола
21
Политано
16
Оливера
5
Жуан
5
Жуан
16
Оливера
6
Гилмор
99
Ангисса
99
Ангисса
6
Гилмор
68
Лоботка
27
Сантос
27
Сантос
68
Лоботка
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
36
Nicola Grandu
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
20
Эльйиф Эльмас
АП
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
36
Nicola Grandu
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
20
Эльйиф Эльмас
АП
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
Точно не сыграют
Андреа Белотти
ЦФ
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Маттиа Феличи
ЛВ
Рияд Идрисси
ЛЗ
Адам Оберт
ЦЗ
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Антонио Вергара
АП
Статистика матча Кальяри - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
16
Офсайды
0
2
Количество передач
324
682
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.33
1.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Наполи», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Наполи»

«Кальяри» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Кальяри
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