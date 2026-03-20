20.03.2026, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-1-3-1-1
1
Каприле
32
Зе Педру
22
Доссена
26
Мина
15
Родригес
25
Сулемана
8
Адопо
10
Гаэтано
90
Фолоруншо
2
Палестра
94
Эспозито
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
31
Беукема
4
Буонджорно
16
Оливера
6
Гилмор
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
7
Де Брюйне
19
Хойлунд
15
Родригес
18
Ратеринк
18
Ратеринк
15
Родригес
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
32
Зе Педру
31
Менди
31
Менди
32
Зе Педру
90
Фолоруншо
90
Кылыксой
90
Кылыксой
90
Фолоруншо
94
Эспозито
37
Трепи
37
Трепи
94
Эспозито
21
Политано
37
Спинаццола
37
Спинаццола
21
Политано
16
Оливера
5
Жуан
5
Жуан
16
Оливера
6
Гилмор
99
Ангисса
99
Ангисса
6
Гилмор
68
Лоботка
27
Сантос
27
Сантос
68
Лоботка
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
36
Nicola Grandu
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
20
Эльйиф Эльмас
АП
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
36
Nicola Grandu
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
20
Эльйиф Эльмас
АП
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
Точно не сыграют
Наполи
Точно не сыграют
Статистика матча Кальяри - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
16
Офсайды
0
2
Количество передач
324
682
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.33
1.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Наполи», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»