09.05.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
15
Родригес
33
Оберт
13
Доссена
8
Адопо
70
Гаэтано
14
Фолоруншо
2
Палестра
31
Менди
94
Эспозито
3-4-1-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
28
Соле
29
Млачич
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
11
Камара
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
16
Букса
2
Палестра
4
Цаппа
4
Цаппа
2
Палестра
2
Зе Педру
55
Сулемана
55
Сулемана
2
Зе Педру
33
Оберт
19
Трепи
19
Трепи
33
Оберт
8
Адопо
11
Белотти
11
Белотти
8
Адопо
29
Млачич
13
Бертола
13
Бертола
29
Млачич
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
25
Эхизибуе
20
Арисала
20
Арисала
25
Эхизибуе
10
Дзаньоло
7
Гуйе
7
Гуйе
10
Дзаньоло
16
Букса
9
Дэвис
9
Дэвис
16
Букса
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Кальяри - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
13
Офсайды
3
3
Количество передач
537
329
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.47
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Удинезе», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»