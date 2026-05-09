Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кальяри» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Кальяри» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 14:50
Кальяри
09.05.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
56' А. Букса 90+6' И. Гуйе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кальяри
1
Элия Каприле
(К) ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
55
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
19
Яэль Трепи
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЛВ
29
Абдулайе Камара
ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-3-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
15
Родригес
33
Оберт
13
Доссена
8
Адопо
70
Гаэтано
14
Фолоруншо
2
Палестра
31
Менди
94
Эспозито
3-4-1-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
28
Соле
29
Млачич
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
11
Камара
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
16
Букса
2
Палестра
4
Цаппа
4
Цаппа
2
Палестра
2
Зе Педру
55
Сулемана
55
Сулемана
2
Зе Педру
33
Оберт
19
Трепи
19
Трепи
33
Оберт
8
Адопо
11
Белотти
11
Белотти
8
Адопо
29
Млачич
13
Бертола
13
Бертола
29
Млачич
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
25
Эхизибуе
20
Арисала
20
Арисала
25
Эхизибуе
10
Дзаньоло
7
Гуйе
7
Гуйе
10
Дзаньоло
16
Букса
9
Дэвис
9
Дэвис
16
Букса
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Коста Руньяич
Кальяри
Точно не сыграют
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Маттиа Феличи
ЛВ
Рияд Идрисси
ЛЗ
Джозеф Литета
ЦП
Лука Маццителли
ЦП
Леонардо Паволетти
ЦФ
Удинезе
Точно не сыграют
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Статистика матча Кальяри - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
13
Офсайды
3
3
Количество передач
537
329
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.47
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Удинезе», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Удинезе»

«Кальяри» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Кальяри
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+