27.04.2026, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-4-2
1
Каприле
2
Зе Педру
15
Родригес
33
Оберт
26
Мина
8
Адопо
14
Дейола
14
Фолоруншо
70
Гаэтано
94
Эспозито
31
Менди
3-3-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
18
Распадори
9
Скамакка
15
Родригес
13
Доссена
13
Доссена
15
Родригес
14
Дейола
55
Сулемана
55
Сулемана
14
Дейола
94
Эспозито
2
Палестра
2
Палестра
94
Эспозито
31
Менди
29
Боррелли
29
Боррелли
31
Менди
Боррелли
11
Белотти
11
Белотти
Боррелли
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
15
де Рон
13
Эдерсон
13
Эдерсон
15
де Рон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
16
Белланова
90
Крстович
90
Крстович
16
Белланова
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
50
Piotr Pardel
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
50
Piotr Pardel
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Кальяри - Аталанта
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
11
Офсайды
0
3
Количество передач
263
737
Сейвы
5
1
Точность передач %
67
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.43
-0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Аталанты», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»