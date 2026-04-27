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  • «Кальяри» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Кальяри» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 18:20
Кальяри
27.04.2026, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
1' П. Менди 8' П. Менди 47' Д. Боррелли
40' Д. Скамакка 45' Д. Скамакка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
31
Поль Менди
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
55
Сулемана
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Аталанта
50
Piotr Pardel
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
4-4-2
1
Каприле
2
Зе Педру
15
Родригес
33
Оберт
26
Мина
8
Адопо
14
Дейола
14
Фолоруншо
70
Гаэтано
94
Эспозито
31
Менди
3-3-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
18
Распадори
9
Скамакка
15
Родригес
13
Доссена
13
Доссена
15
Родригес
14
Дейола
55
Сулемана
55
Сулемана
14
Дейола
94
Эспозито
2
Палестра
2
Палестра
94
Эспозито
31
Менди
29
Боррелли
29
Боррелли
31
Менди
Боррелли
11
Белотти
11
Белотти
Боррелли
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
15
де Рон
13
Эдерсон
13
Эдерсон
15
де Рон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
16
Белланова
90
Крстович
90
Крстович
16
Белланова
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
50
Piotr Pardel
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
50
Piotr Pardel
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
Точно не сыграют
Маттиа Феличи
ЛВ
Рияд Идрисси
ЛЗ
Лука Маццителли
ЦП
Леонардо Паволетти
ЦФ
Аталанта
Точно не сыграют
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
Статистика матча Кальяри - Аталанта
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
11
Офсайды
0
3
Количество передач
263
737
Сейвы
5
1
Точность передач %
67
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.43
-0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Аталанты», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри»«Аталанта»

«Кальяри» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Кальяри
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