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Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Аталанты», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Аталанта»