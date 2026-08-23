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«Болонья» – «Лацио»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

23 августа 2026 9:00
Болонья - Лацио
24 авг. 2026, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.17
Победа «Болоньи»
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Матч 1 тура Серии А между «Болоньей» и «Лацио» пройдет 24 августа 2026 года в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Хозяева подходят к старту сезона на фоне трeх домашних побед подряд, а гости не проигрывают в шести из восьми последних матчей. При этом в очных встречах на своeм поле «Болонья» не уступает «Лацио» в шести из восьми последних игр, что даeт ей психологическое преимущество. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или римляне, которые традиционно сильны в атаке и имеют более богатую историю побед в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Болонья» делает ставку на домашнюю поддержку и стабильную игру в атаке. Команда выиграла три последних матча на «Ренато Далль'Ара», а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. При этом оборона хозяев действует надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период, хотя в трeх последних матчах они пропускали. В очных встречах с «Лацио» на своeм поле «Болонья» не проигрывает в шести из восьми последних игр, что говорит об умении справляться с этим соперником при родных трибунах. В предсезонных товарищеских матчах «Болонья» уверенно обыграла «Камбюр» (3:1) и «Ираклис 1908» (2:0), хотя уступила «Брайтону» (0:1). Домашняя форма и удачная статистика против «Лацио» делают хозяев серьeзным претендентом на победу.

«Лацио», в свою очередь, славится атакующей мощью и стабильностью в последних матчах. Римляне не проигрывают в шести из восьми последних встреч, а в атаке демонстрируют впечатляющую результативность – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом забивают в шести из восьми последних матчей. В очных встречах с «Болоньей» гости также забивают в трeх последних матчах, что подтверждает их умение создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Лацио» небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что может стать проблемой против организованной атаки хозяев. В предсезонных матчах римляне разгромили «Остия-Маре» (4:0) и «Авеллино» (6:3), но уступили «Фрозиноне» (1:2). Несмотря на класс и атакующий потенциал, гостям будет непросто преодолеть домашнюю устойчивость «Болоньи» и еe удачную статистику в очных встречах на «Ренато Далль'Ара».

Итоговый вывод: «Болонья» имеет преимущество домашнего поля и удачную историю встреч с «Лацио» на своeм стадионе, тогда как гости сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Хозяева должны использовать свои козыри и взять три очка, хотя победа вряд ли будет лeгкой. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Болоньи».

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Лацио» имеет значительный перевес: 28 побед против 14 у «Болоньи», ещe 12 матчей завершились вничью. Однако на «Ренато Далль'Ара» ситуация иная: в последних восьми домашних матчах против римлян «Болонья» не проиграла в шести из них. Это придаeт хозяевам уверенности, несмотря на общее отставание в истории. Текущая форма «Болоньи» дома – три победы подряд, тогда как «Лацио» демонстрирует стабильные результаты, но его защита регулярно пропускает. Очная статистика на выезде для гостей складывается не лучшим образом, что создаeт предпосылки для победы хозяев.

Личные встречи
Побед - 8 (22%)
Ничьих - 11 (30%)
Побед - 18 (49%)
40
Забитых мячей
56
1.08
В среднем за матч
1.51
5:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
6 : 0
05.05.2013
Болонья
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
3 : 3
20.05.2019
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
0 : 2
22.03.2026
Лацио
Италия. Кубок, 1/4 финала
Болонья
1 : 1
11.02.2026
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 1
07.12.2025
Болонья
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
5 : 0
16.03.2025
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
3 : 0
24.11.2024
Болонья
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
1 : 2
18.02.2024
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 0
03.11.2023
Лацио
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
0 : 0
11.03.2023
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
1 : 0
19.01.2023
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
14.08.2022
Болонья
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
3 : 0
12.02.2022
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
3 : 0
03.10.2021
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2 : 0
27.02.2021
Лацио
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2020
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2 : 0
29.02.2020
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
2 : 2
06.10.2019
Лацио
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
3 : 3
20.05.2019
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 2
26.12.2018
Лацио
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 1
18.03.2018
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
1 : 2
25.10.2017
Лацио
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
0 : 2
05.03.2017
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1 : 1
16.10.2016
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
17.01.2016
Лацио
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
22.08.2015
Болонья
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
1 : 0
18.05.2014
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 0
11.01.2014
Лацио
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
6 : 0
05.05.2013
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
10.12.2012
Лацио
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
1 : 3
11.03.2012
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
0 : 2
23.10.2011
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
3 : 1
23.01.2011
Лацио
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 1
12.09.2010
Болонья
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
2 : 3
11.04.2010
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
0 : 0
29.11.2009
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2 : 0
28.02.2009
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
3 : 1
19.10.2008
Лацио
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
(К) ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
8
Mikel Amondarain
ЦП
18
Marco Libra
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
47
Davide Renzetti
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
33
Ricardo Bordon
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Скорупски
33
Миранда
14
Хеггем
5
Хелланд
17
Эль-Аззузи
19
Фергюсон
28
Камбьяги
20
Цортеа
21
Одгор
7
Орсолини
91
Пикколи
4-1-2-2-1
35
Мандас
77
Марушич
5
Дехи
25
Провстгор
23
Педраса
6
Ровелла
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
22
Кансельери
10
Дзакканьи
22
Диа
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
20
Цортеа
3
Хольм
3
Хольм
20
Цортеа
17
Эль-Аззузи
8
8
17
Эль-Аззузи
91
Пикколи
9
Довбик
9
Довбик
91
Пикколи
77
Марушич
15
Флориани
15
Флориани
77
Марушич
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
16
Деле-Баширу
16
Фраттези
16
Фраттези
16
Деле-Баширу
23
Педраса
17
Тавареш
17
Тавареш
23
Педраса
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
Остались в запасе
Болонья
Лацио
6
Никола Моро
ЦП
25
Массимо Пессина
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
72
Ukko Happonen
ВР
18
Marco Libra
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
10
Петар Ратков
ЦФ
40
Эдоардо Мотта
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
47
Davide Renzetti
ВР
33
Ricardo Bordon
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
6
Никола Моро
ЦП
25
Массимо Пессина
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
72
Ukko Happonen
ВР
18
Marco Libra
ЦП
Остались в запасе
10
Петар Ратков
ЦФ
40
Эдоардо Мотта
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
47
Davide Renzetti
ВР
33
Ricardo Bordon
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
Точно не сыграют
Николо Казале
ЦЗ
Лацио
Точно не сыграют
Данило Катальди
ЦП
Алессио Фурланетто
ВР
Самуэль Жиго
ЦЗ
Патрик
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Болоньи» в основное время. Домашняя серия из трeх побед, удачная статистика очных встреч на «Ренато Далль'Ара» и более надeжная оборона хозяев должны помочь им обыграть «Лацио», несмотря на атакующий потенциал гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Болоньи» с коэффициентом 2,17. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Лацио» состоится 24 августа 2026 года в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».

«Болонья» – «Лацио»: смотреть онлайн.

2.17
Победа «Болоньи»
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Автор: Рассказов Михаил
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