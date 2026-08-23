Матч 1 тура Серии А между «Болоньей» и «Лацио» пройдет 24 августа 2026 года в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Хозяева подходят к старту сезона на фоне трeх домашних побед подряд, а гости не проигрывают в шести из восьми последних матчей. При этом в очных встречах на своeм поле «Болонья» не уступает «Лацио» в шести из восьми последних игр, что даeт ей психологическое преимущество. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или римляне, которые традиционно сильны в атаке и имеют более богатую историю побед в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Болонья» делает ставку на домашнюю поддержку и стабильную игру в атаке. Команда выиграла три последних матча на «Ренато Далль'Ара», а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. При этом оборона хозяев действует надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период, хотя в трeх последних матчах они пропускали. В очных встречах с «Лацио» на своeм поле «Болонья» не проигрывает в шести из восьми последних игр, что говорит об умении справляться с этим соперником при родных трибунах. В предсезонных товарищеских матчах «Болонья» уверенно обыграла «Камбюр» (3:1) и «Ираклис 1908» (2:0), хотя уступила «Брайтону» (0:1). Домашняя форма и удачная статистика против «Лацио» делают хозяев серьeзным претендентом на победу.

«Лацио», в свою очередь, славится атакующей мощью и стабильностью в последних матчах. Римляне не проигрывают в шести из восьми последних встреч, а в атаке демонстрируют впечатляющую результативность – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом забивают в шести из восьми последних матчей. В очных встречах с «Болоньей» гости также забивают в трeх последних матчах, что подтверждает их умение создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Лацио» небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что может стать проблемой против организованной атаки хозяев. В предсезонных матчах римляне разгромили «Остия-Маре» (4:0) и «Авеллино» (6:3), но уступили «Фрозиноне» (1:2). Несмотря на класс и атакующий потенциал, гостям будет непросто преодолеть домашнюю устойчивость «Болоньи» и еe удачную статистику в очных встречах на «Ренато Далль'Ара».

Итоговый вывод: «Болонья» имеет преимущество домашнего поля и удачную историю встреч с «Лацио» на своeм стадионе, тогда как гости сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Хозяева должны использовать свои козыри и взять три очка, хотя победа вряд ли будет лeгкой. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Болоньи».

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Лацио» имеет значительный перевес: 28 побед против 14 у «Болоньи», ещe 12 матчей завершились вничью. Однако на «Ренато Далль'Ара» ситуация иная: в последних восьми домашних матчах против римлян «Болонья» не проиграла в шести из них. Это придаeт хозяевам уверенности, несмотря на общее отставание в истории. Текущая форма «Болоньи» дома – три победы подряд, тогда как «Лацио» демонстрирует стабильные результаты, но его защита регулярно пропускает. Очная статистика на выезде для гостей складывается не лучшим образом, что создаeт предпосылки для победы хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Болоньи» в основное время. Домашняя серия из трeх побед, удачная статистика очных встреч на «Ренато Далль'Ара» и более надeжная оборона хозяев должны помочь им обыграть «Лацио», несмотря на атакующий потенциал гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Болоньи» с коэффициентом 2,17. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Лацио» состоится 24 августа 2026 года в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».