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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 03 октября 2021
Болонья
03.10.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
14'
М. Барроу
17'
А. Теате
68'
А. Хики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
90'
+3
Желтая карточка
Л. Фелипе
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Барроу
89'
Замена
К. Бонифази
️️️️
А. Хики
88'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
М. Арнаутович
85'
80'
Замена
Патрик
️️️️
В. Мурики
76'
Красная карточка
Ф. Ачерби
76'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
75'
Желтая карточка
М. Лаццари
71'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
71'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 3:0!
А. Хики
Пас отдал
М. Барроу
68'
66'
Желтая карточка
Педро
58'
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
58'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
Желтая карточка
А. Сумаоро
53'
52'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 2:0!
А. Теате
Пас отдал
М. Барроу
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Барроу
Пас отдал
А. Теате
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
2
Хики
5
Сумаоро
3
Теате
29
Де Сильвестри
17
Медель
32
Сванберг
8
Домингес
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
4-2-3-1
25
Рейна
77
Марушич
15
Ачерби
5
Фелипе
4
Хюсай
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
19
Мурики
2
Хики
33
Бонифази
33
Бонифази
2
Хики
99
Барроу
25
Вигнато
25
Вигнато
99
Барроу
7
Арнаутович
9
Сантандер
9
Сантандер
7
Арнаутович
19
Мурики
4
Патрик
4
Патрик
19
Мурики
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
Остались в запасе
Болонья
Лацио
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Лацио
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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