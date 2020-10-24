Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 24 октября 2020
Лацио
24.10.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
54'
Л. Альберто
76'
Ч. Иммобиле
90+1'
Л. Де Сильвестри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Ф. Сантандер
89'
Замена
С. Денсвил
️️️️
А. Хики
81'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Орсолини
81'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Н. Сансоне
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Альберто
79'
Замена
М. Пароло
️️️️
Г. Эскаланте
79'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Фарес
76'
73'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
М. Сванберг
72'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
70'
66'
Желтая карточка
М. Сванберг
Замена
В. Мурики
️️️️
Х. Корреа
64'
Желтая карточка
У. Худт
60'
58'
Желтая карточка
Т. Томиясу
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
54'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
42'
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
42'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Луис Альберто
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
71
Марко Алия
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-2-1-3
25
Рейна
15
Ачерби
29
Худт
4
Патрик
77
Марушич
6
Лейва
11
Акпа Акпро
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
93
Фарес
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Томиясу
5
Данило
2
Хики
22
Схаутен
21
Сориано
32
Сванберг
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
Эскаланте
16
Пароло
16
Пароло
Эскаланте
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
18
Альберто
8
Перейра
8
Перейра
18
Альберто
32
Корреа
19
Мурики
19
Мурики
32
Корреа
32
Сванберг
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
32
Сванберг
2
Хики
4
Денсвил
4
Денсвил
2
Хики
7
Орсолини
25
Вигнато
25
Вигнато
7
Орсолини
11
Сансоне
9
Сантандер
9
Сантандер
11
Сансоне
8
Паласио
99
Барроу
99
Барроу
8
Паласио
Остались в запасе
Лацио
Болонья
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
8
Николас Домингес
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
8
Николас Домингес
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лацио - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Болонья
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+