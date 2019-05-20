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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 20 мая 2019
Лацио
20.05.2019, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 3
Завершен
Болонья
14'
Х. Корреа
59'
Баштуш
80'
С. Милинкович-Савич
50'
А. Поли
51'
М. Дестро
63'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
ГОЛ! 3:3!
С. Милинкович-Савич
80'
Желтая карточка
Л. Лейва
67'
Желтая карточка
Х. Корреа
66'
63'
ГОЛ! 2:3!
Р. Орсолини
Пас отдал
М. Дестро
ГОЛ! 2:2!
Баштуш
Пас отдал
Ч. Иммобиле
59'
52'
Желтая карточка
М. Дестро
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Дестро
Пас отдал
Р. Паласио
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Поли
Пас отдал
Р. Паласио
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Лейва
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-5-2
5
Фелипе
15
Баштуш
15
Ачерби
19
Лулич
16
Пароло
49
Ромуло
6
Лейва
47
Бадель
9
Иммобиле
32
Корреа
4-1-2-3
1
Скорупски
15
Мбайе
5
Данило
13
Лянко
35
Дийкс
5
Пульгар
21
Сориано
15
Поли
7
Орсолини
21
Дестро
8
Паласио
Остались в запасе
Лацио
Болонья
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Лацио - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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