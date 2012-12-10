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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 10 декабря 2012
Болонья
10.12.2012, понедельник, 23:59
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
90'
+3
Замена
О. Онази
️️️️
С. Маури
Замена
К. Паскуато
️️️️
Р. Крхин
88'
87'
Вторая желтая
Л. Козак
Желтая карточка
Ф. Соренсен
79'
Замена
А. Морлео
️️️️
П. Коне
79'
78'
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Кандрева
69'
Замена
С. Лулич
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Т. Гуаренте
57'
55'
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Д. Перес
48'
32'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-4-1-1
30
Альярди
4
Соренсен
3
Черубин
15
Антонссон
16
Мотта
21
Крхин
8
Таидер
15
Перес
33
Коне
23
Диаманти
19
Джилардино
4-5-1
22
Маркетти
13
Сиани
39
Каванда
26
Раду
20
Бьява
87
Кандрева
10
Эрнанес
24
Ледесма
15
Гонсалес
6
Маури
18
Козак
33
Коне
3
Морлео
3
Морлео
33
Коне
15
Перес
17
Гуаренте
17
Гуаренте
15
Перес
21
Крхин
8
Паскуато
8
Паскуато
21
Крхин
15
Гонсалес
19
Лулич
19
Лулич
15
Гонсалес
6
Маури
12
Онази
12
Онази
6
Маури
87
Кандрева
11
Клозе
11
Клозе
87
Кандрева
Остались в запасе
Болонья
Лацио
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Болонья - Лацио
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренато ДальАра
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