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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 11 апреля 2010
Болонья
11.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 3
Завершен
Лацио
12'
Р. Гуана
16'
Д. Портанова
44'
С. Маури
63'
А. Диас
68'
Т. Рокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
Замена
Ф. Фирмани
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Флоккари
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ф. Модесто
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
Ф. Фирмани
ГОЛ! 2:3!
Т. Рокки
ГОЛ! 2:2!
А. Диас
ГОЛ! 2:1!
С. Маури
Замена
Т. Рокки
️️️️
Д. Бьява
Желтая карточка
А. Диас
18'
Желтая карточка
М. Сарате
ГОЛ! 2:0!
Д. Портанова
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гуана
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Алессандро Бассоли
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
20
Массимо Мутарелли
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
0
Ланна
44
Сантос
90
Портанова
24
Раджи
32
Модесто
16
Мудингай
11
Гуана
24
Буске
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
3-2-3-2
16
Муслера
26
Раду
3
Андре Диас
20
Бьява
2
Стендардо
11
Коларов
24
Ледесма
32
Брокки
6
Маури
10
Флоккари
9
Сарате
11
Гуана
5
Казарини
5
Казарини
11
Гуана
32
Модесто
77
Хименес
77
Хименес
32
Модесто
9
Ди Вайо
19
Суччи
19
Суччи
9
Ди Вайо
Рокки
4
Фирмани
4
Фирмани
Рокки
20
Бьява
18
Рокки
18
Рокки
20
Бьява
10
Флоккари
74
Крус
74
Крус
10
Флоккари
Остались в запасе
Болонья
Лацио
0
Алессандро Бассоли
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
Главный тренер
Франко Коломба
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
33
Роберто Баронио
ОП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
0
Алессандро Бассоли
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
33
Роберто Баронио
ОП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Болонья - Лацио
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Ренато ДальАра
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