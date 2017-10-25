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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 25 октября 2017
Болонья
25.10.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
50'
С. Лулич (АГ)
4'
С. Милинкович-Савич
29'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
72'
Желтая карточка
Ш. Раду
55'
Желтая карточка
Баштуш
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Лулич
50'
29'
ГОЛ! 0:2!
С. Лулич
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
А. Масина
19'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
4-1-3-1-1
83
Миранте
25
Масина
87
Де Майо
22
Хеландер
17
Крафт
5
Пульгар
12
Крисетиг
7
Крейчи
30
Донса
90
Верди
21
Дестро
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
6
де Врей
15
Баштуш
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Болонья
Лацио
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Болонья - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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