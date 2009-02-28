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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 28 февраля 2009
Лацио
28.02.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
36'
М. Сарате
79'
М. Сарате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
ГОЛ! 2:0!
М. Сарате
Пас отдал
Т. Рокки
Замена
Манфредини
️️️️
К. Брокки
Замена
Д. Коэльо
️️️️
Г. Мудингай
Травма
К. Брокки
Замена
У. Дабо
️️️️
Матузалем
Замена
Т. Рокки
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
П. Фоджа
Желтая карточка
С. Крибари
Замена
М. Мараццина
️️️️
Ф. Валиани
Замена
М. Мутарелли
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 1:0!
М. Сарате
Желтая карточка
К. Терци
19'
Желтая карточка
Н. Мингаццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
(К)
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Клаудио Терци
(К)
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
0
Диего Родригес
ЛП
80
Никола Мингаццини
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Манфредини
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Диего Коэльо
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
0
Марко Берначчи
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
11
Коларов
25
Крибари
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
27
Матузалем
24
Ледесма
32
Брокки
21
Пандев
9
Сарате
4-4-1-1
40
Яннарилли
0
Беллери
3
Бритос
19
Терци
0
Ланна
80
Валиани
80
Мингаццини
0
Вольпи
0
Родригес
16
Мудингай
9
Ди Вайо
32
Брокки
7
Манфредини
7
Манфредини
32
Брокки
27
Матузалем
6
Дабо
6
Дабо
27
Матузалем
21
Пандев
18
Рокки
18
Рокки
21
Пандев
16
Мудингай
6
Коэльо
6
Коэльо
16
Мудингай
0
Родригес
20
Мутарелли
20
Мутарелли
0
Родригес
80
Валиани
0
Мараццина
0
Мараццина
80
Валиани
Остались в запасе
Лацио
Болонья
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Делио Росси
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
23
Мурад Меньи
АП
Остались в запасе
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лацио - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
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