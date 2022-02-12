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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 12 февраля 2022
Лацио
12.02.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
13'
Ч. Иммобиле (П)
53'
М. Дзакканьи
63'
М. Дзакканьи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Болонья
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
82'
78'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
А. Хики
Замена
Р. Моро
️️️️
М. Дзакканьи
78'
Замена
Ш. Раду
️️️️
Патрик
78'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
66'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
66'
66'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Й. Схаутен
ГОЛ! 3:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
М. Лаццари
63'
Желтая карточка
Л. Лейва
59'
58'
Замена
К. Бонифази
️️️️
А. Сумаоро
ГОЛ! 2:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Л. Альберто
53'
46'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Сориано
46'
Замена
Д. Касиус
️️️️
М. Дийкс
45'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Л. Альберто
40'
20'
Желтая карточка
М. Сванберг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
2
Аарон Хики
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
25
Марко Молла
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
4
Патрик
29
Лаццари
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
10
Дзакканьи
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
3-2-2-1-2
1
Скорупски
5
Сумаоро
3
Теате
17
Медель
2
Хики
35
Дийкс
22
Схаутен
32
Сванберг
21
Сориано
7
Орсолини
7
Арнаутович
4
Патрик
26
Раду
26
Раду
4
Патрик
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
10
Дзакканьи
18
Моро
18
Моро
10
Дзакканьи
5
Сумаоро
33
Бонифази
33
Бонифази
5
Сумаоро
35
Дийкс
30
Касиус
30
Касиус
35
Дийкс
22
Схаутен
20
Эбишер
20
Эбишер
22
Схаутен
2
Хики
25
Вигнато
25
Вигнато
2
Хики
21
Сориано
99
Барроу
99
Барроу
21
Сориано
Остались в запасе
Лацио
Болонья
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Франческо Барди
ВР
25
Марко Молла
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
25
Марко Молла
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лацио - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
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