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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 05 мая 2013
Лацио
05.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
6 : 0
Завершен
Болонья
22'
М. Клозе
32'
Эрнанес
36'
М. Клозе
39'
М. Клозе
50'
М. Клозе
61'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
90'
+2
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Флоккари
75'
Замена
Л. Саа
️️️️
М. Клозе
68'
Замена
Б. Перейринья
️️️️
А. Кандрева
63'
62'
Желтая карточка
П. Коне
ГОЛ! 6:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Флоккари
61'
57'
Желтая карточка
М. Аберо
53'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
А. Джилардино
53'
Замена
Р. Крхин
️️️️
Д. Перес
ГОЛ! 5:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Кандрева
50'
46'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
С. Таидер
ГОЛ! 4:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Конко
39'
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Лулич
36'
ГОЛ! 2:0!
Эрнанес
Пас отдал
С. Лулич
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
22'
Желтая карточка
С. Лулич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
3
Андре Диас
26
Раду
27
Цана
25
Конко
19
Лулич
10
Эрнанес
24
Ледесма
87
Кандрева
10
Флоккари
11
Клозе
4-3-1-2
1
Стоянович
13
Гарич
15
Антонссон
4
Соренсен
20
Аберо
8
Таидер
33
Коне
15
Перес
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
87
Кандрева
25
Перейринья
25
Перейринья
87
Кандрева
10
Флоккари
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Флоккари
11
Клозе
28
Саа
28
Саа
11
Клозе
19
Джилардино
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
19
Джилардино
15
Перес
21
Крхин
21
Крхин
15
Перес
8
Таидер
17
Гуаренте
17
Гуаренте
8
Таидер
Остались в запасе
Лацио
Болонья
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
30
Федерико Альярди
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Олимпико
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