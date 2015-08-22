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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 22 августа 2015
Лацио
22.08.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
17'
Л. Билья
23'
Р. Кишна
43'
М. Манкозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
Желтая карточка
Ш. Раду
90'
76'
Замена
М. Дестро
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
75'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
68'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
С. Лулич
61'
54'
Желтая карточка
М. Бриги
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Билья
52'
46'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
М. Крими
43'
ГОЛ! 2:1!
М. Манкозу
Пас отдал
Ф. Бриенца
ГОЛ! 2:0!
Р. Кишна
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Билья
Пас отдал
Б. Кейта
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-2
1
Бериша
8
Баста
6
де Врей
19
Джентилетти
26
Раду
19
Лулич
16
Пароло
6
Билья
87
Кандрева
35
Кишна
17
Кейта
4-3-3
83
Миранте
25
Феррари
6
Оиконому
13
Россеттини
25
Масина
4
Бриги
17
Крими
12
Крисетиг
20
Бриенца
25
Манкозу
99
Аквафреска
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
6
Билья
32
Катальди
32
Катальди
6
Билья
17
Крими
5
Пульгар
5
Пульгар
17
Крими
99
Аквафреска
21
Дестро
21
Дестро
99
Аквафреска
Остались в запасе
Лацио
Болонья
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Лацио - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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