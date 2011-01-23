Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 23 января 2011
Болонья
23.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
36'
Г. Рамирес
38'
М. Ди Вайо
89'
М. Ди Вайо
5'
С. Флоккари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
Замена
М. Мутарелли
️️️️
Г. Мудингай
+2
+1
Желтая карточка
К. Брокки
ГОЛ! 3:1!
М. Ди Вайо
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Г. Рамирес
Красная карточка
А. Диас
Желтая карточка
А. Диас
Желтая карточка
Ф. Казарини
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Скалони
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Ф. Делла Рокка
Замена
А. Гонсалес
️️️️
К. Ледесма
Желтая карточка
Д. Портанова
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Скулли
ГОЛ! 2:1!
М. Ди Вайо
Пас отдал
Г. Рамирес
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
А. Экдаль
Желтая карточка
Л. Скалони
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Пас отдал
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЛП
16
Габи Мудингай
ОП
8
Альбин Экдаль
АП
15
Диего Перес
ПП
11
Гастон Рамирес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
32
Кристиан Брокки
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
20
Массимо Мутарелли
АП
24
Антонио Буске
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
33
Рубин
90
Портанова
3
Бритос
18
Морас
16
Мудингай
14
Делла Рокка
15
Перес
8
Экдаль
9
Ди Вайо
11
Рамирес
4-3-1-2
16
Муслера
5
Скалони
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
32
Брокки
24
Ледесма
6
Маури
10
Эрнанес
10
Флоккари
10
Скулли
14
Делла Рокка
5
Казарини
5
Казарини
14
Делла Рокка
16
Мудингай
20
Мутарелли
20
Мутарелли
16
Мудингай
11
Рамирес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
11
Рамирес
24
Ледесма
15
Гонсалес
15
Гонсалес
24
Ледесма
10
Скулли
9
Сарате
9
Сарате
10
Скулли
5
Скалони
18
Козак
18
Козак
5
Скалони
Остались в запасе
Болонья
Лацио
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
24
Антонио Буске
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
24
Антонио Буске
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Болонья - Лацио
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Болонья
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+