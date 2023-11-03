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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 03 ноября 2023
Болонья
03.11.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
46'
Л. Фергюсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Лацио
90'
+6
Желтая карточка
Г. Исаксен
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
Д. Зиркзее
90'
+3
81'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Андерсон
81'
Замена
Д. Камада
️️️️
М. Гендузи
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Салемакерс
81'
80'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Замена
В. Кристиансен
️️️️
Х. Ликояннис
80'
Замена
Н. Моро
️️️️
М. Эбишер
73'
65'
Желтая карточка
Л. Альберто
57'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
57'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
В. Кастелланос
Желтая карточка
С. Беукема
56'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
50'
50'
Желтая карточка
А. Романьоли
48'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Марушич
ГОЛ! 1:0!
Л. Фергюсон
Пас отдал
Д. Зиркзее
46'
35'
Желтая карточка
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
(К)
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Луис Альберто
(К)
АП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
4
Пош
31
Беукема
33
Калафьори
19
Фройлер
20
Эбишер
19
Фергюсон
56
Салемакерс
7
Орсолини
11
Зиркзее
4-1-1-3-1
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
11
Кастелланос
22
Ликояннис
34
Кристиансен
34
Кристиансен
22
Ликояннис
20
Эбишер
6
Моро
6
Моро
20
Эбишер
11
Зиркзее
80
Фаббиан
80
Фаббиан
11
Зиркзее
56
Салемакерс
14
Ндой
14
Ндой
56
Салемакерс
77
Марушич
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
77
Марушич
6
Гендузи
18
Камада
18
Камада
6
Гендузи
7
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
7
Андерсон
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
9
Иммобиле
9
Иммобиле
11
Кастелланос
Остались в запасе
Болонья
Лацио
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Лацио
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
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