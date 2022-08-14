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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 14 августа 2022
Лацио
14.08.2022, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
68'
Л. Де Сильвестри (АГ)
79'
Ч. Иммобиле
38'
М. Арнаутович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Болонья
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
87'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
А. Камбьясо
86'
Желтая карточка
М. Эбишер
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
83'
Замена
М. Весино
️️️️
С. Милинкович-Савич
83'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ф. Андерсон
83'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
79'
73'
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Домингес
Желтая карточка
М. Лаццари
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Де Сильвестри
68'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Д. Катальди
65'
65'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Х. Ликояннис
65'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Сориано
53'
Желтая карточка
А. Камбьясо
46'
Замена
К. Бонифази
️️️️
Н. Сансоне
45'
+4
Вторая желтая
А. Сумаоро
40'
Желтая карточка
А. Сумаоро
38'
Желтая карточка
М. Арнаутович
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Арнаутович
23'
Желтая карточка
Н. Сансоне
Замена
И. Проведель
️️️️
Т. Башич
8'
Красная карточка
Л. Максимиану
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
20
Андреа Камбьясо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
50
Марко Бертини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Луис Альберто
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
82
Каспер Урбански
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-3-2-1
81
Максимиану
29
Лаццари
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
19
Башич
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-2-2-2-1
1
Скорупски
5
Сумаоро
17
Медель
20
Камбьясо
29
Де Сильвестри
22
Ликояннис
22
Схаутен
8
Домингес
21
Сориано
11
Сансоне
7
Арнаутович
19
Башич
49
Проведель
49
Проведель
19
Башич
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
15
Весино
15
Весино
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
18
Альберто
18
Альберто
32
Катальди
7
Андерсон
22
Кансельери
22
Кансельери
7
Андерсон
11
Сансоне
33
Бонифази
33
Бонифази
11
Сансоне
22
Ликояннис
30
Касиус
30
Касиус
22
Ликояннис
21
Сориано
20
Эбишер
20
Эбишер
21
Сориано
20
Камбьясо
25
Вигнато
25
Вигнато
20
Камбьясо
8
Домингес
99
Барроу
99
Барроу
8
Домингес
Остались в запасе
Лацио
Болонья
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
82
Каспер Урбански
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
82
Каспер Урбански
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лацио - Болонья
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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