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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 11 марта 2012
Лацио
11.03.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 3
Завершен
Болонья
56'
М. Рубин (АГ)
12'
Д. Портанова
28'
А. Диаманти
60'
Р. Крхин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
Замена
Л. Козак
️️️️
Эрнанес
Замена
С. Таидер
️️️️
Г. Рамирес
Замена
М. Ди Вайо
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
А. Кандрева
️️️️
С. Маури
Замена
П. Коне
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Р. Крхин
ГОЛ! 1:3!
Р. Крхин
Красная карточка
А. Гонсалес
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Рубин
Замена
Э. Альфаро
️️️️
Л. Дзаури
Красная карточка
Матузалем
ГОЛ! 0:2!
А. Диаманти
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Портанова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
27
Матузалем
ОП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
(К)
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
33
Маттео Рубин
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
13
Гиорги Гарич
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
93
Витторио Салустри
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
4-2-3-1
22
Маркетти
22
Гарридо
3
Андре Диас
23
Диаките
6
Дзаури
24
Ледесма
27
Матузалем
6
Маури
10
Эрнанес
15
Гонсалес
11
Клозе
3-4-2-1
1
Жилле
24
Раджи
90
Портанова
15
Антонссон
13
Гарич
21
Крхин
16
Мудингай
33
Рубин
11
Рамирес
23
Диаманти
99
Аквафреска
6
Дзаури
30
Альфаро
30
Альфаро
6
Дзаури
6
Маури
87
Кандрева
87
Кандрева
6
Маури
10
Эрнанес
18
Козак
18
Козак
10
Эрнанес
23
Диаманти
33
Коне
33
Коне
23
Диаманти
11
Рамирес
8
Таидер
8
Таидер
11
Рамирес
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
Остались в запасе
Лацио
Болонья
26
Энрико Дзампа
ЦП
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
93
Витторио Салустри
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
Главный тренер
Эдуардо Рейя
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
26
Энрико Дзампа
ЦП
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
93
Витторио Салустри
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Болонья
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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