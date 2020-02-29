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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 29 февраля 2020
Лацио
29.02.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
18'
Л. Альберто
21'
Х. Корреа
68'
Т. Томиясу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
84'
Желтая карточка
Ш. Раду
83'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Х. Корреа
75'
71'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Данило
68'
ГОЛ! 2:1!
Т. Томиясу
64'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
Замена
М. Пароло
️️️️
Л. Альберто
61'
59'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Р. Орсолини
58'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Й. Схаутен
54'
Желтая карточка
Данило
ГОЛ! 2:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
21'
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
18'
11'
Желтая карточка
Й. Схаутен
4'
Желтая карточка
М. Бани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
99
Муса Барроу
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Стракоша
4
Патрик
5
Фелипе
26
Раду
29
Лаццари
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
24
Джони
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
4-5-1
1
Скорупски
5
Томиясу
13
Бани
4
Денсвил
5
Данило
99
Барроу
15
Поли
7
Орсолини
21
Сориано
22
Схаутен
8
Паласио
18
Альберто
16
Пароло
16
Пароло
18
Альберто
32
Корреа
32
Катальди
32
Катальди
32
Корреа
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
22
Схаутен
11
Сансоне
11
Сансоне
22
Схаутен
7
Орсолини
9
Сантандер
9
Сантандер
7
Орсолини
5
Данило
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
5
Данило
Остались в запасе
Лацио
Болонья
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
8
Николас Домингес
ЦП
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
8
Николас Домингес
ЦП
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лацио - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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