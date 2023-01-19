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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 19 января 2023
Лацио
19.01.2023, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Болонья
33'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лацио - Болонья
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Зиркзее
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Педро
80'
Замена
М. Весино
️️️️
С. Милинкович-Савич
80'
Желтая карточка
Л. Альберто
79'
67'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Г. Медель
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
67'
Замена
Н. Казале
️️️️
А. Романьоли
67'
64'
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Эбишер
64'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Орсолини
Желтая карточка
М. Дзакканьи
61'
57'
Желтая карточка
Х. Соса
46'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
А. Сумаоро
46'
Замена
Г. Медель
️️️️
Й. Схаутен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Педро
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
49
Иван Проведель
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-3-1
81
Максимиану
29
Лаццари
4
Патрик
26
Романьоли
4
Хюсай
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
10
Дзакканьи
4-4-2
1
Скорупски
20
Камбьясо
5
Сумаоро
4
Соса
22
Ликояннис
22
Схаутен
6
Моро
20
Эбишер
8
Домингес
99
Барроу
7
Орсолини
26
Романьоли
16
Казале
16
Казале
26
Романьоли
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
15
Весино
15
Весино
22
Милинкович-Савич
9
Педро
15
Ромеро
15
Ромеро
9
Педро
5
Сумаоро
26
Лукуми
26
Лукуми
5
Сумаоро
22
Схаутен
17
Медель
17
Медель
22
Схаутен
Медель
8
Пюухтия
8
Пюухтия
Медель
20
Эбишер
21
Сориано
21
Сориано
20
Эбишер
7
Орсолини
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Орсолини
Остались в запасе
Лацио
Болонья
31
Марюс Адамонис
ВР
49
Иван Проведель
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
49
Иван Проведель
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Лацио - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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