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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 23 октября 2011
Болонья
23.10.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
23'
Р. Аквафреска (АГ)
48'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
Желтая карточка
С. Лулич
Замена
Д. Скулли
️️️️
С. Лулич
Желтая карточка
Х. Хименес
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Замена
Д. Вантаджиато
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Л. Цана
️️️️
Матузалем
Желтая карточка
Г. Рамирес
Замена
Л. Скалони
️️️️
Эрнанес
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Ф. Казарини
ГОЛ! 0:2!
С. Лулич
Пас отдал
Д. Сиссе
Желтая карточка
Д. Бьява
Желтая карточка
А. Диас
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Н. Черубин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
27
Матузалем
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
17
Даниэле Вантаджиато
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-3-1-2
30
Альярди
3
Морлео
3
Черубин
90
Портанова
24
Раджи
5
Казарини
16
Мудингай
33
Коне
11
Рамирес
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
24
Ледесма
10
Эрнанес
27
Матузалем
19
Лулич
12
Сиссе
11
Клозе
99
Аквафреска
17
Вантаджиато
17
Вантаджиато
99
Аквафреска
5
Казарини
56
Пульцетти
56
Пульцетти
5
Казарини
11
Рамирес
77
Хименес
77
Хименес
11
Рамирес
27
Матузалем
27
Цана
27
Цана
27
Матузалем
10
Эрнанес
5
Скалони
5
Скалони
10
Эрнанес
19
Лулич
10
Скулли
10
Скулли
19
Лулич
Остались в запасе
Болонья
Лацио
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Болонья - Лацио
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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