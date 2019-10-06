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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 06 октября 2019
Болонья
06.10.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
21'
Л. Крейчи
31'
Р. Паласио
23'
Ч. Иммобиле
39'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
Желтая карточка
Р. Паласио
89'
79'
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
М. Бани
75'
Красная карточка
Г. Медель
70'
Желтая карточка
Данило
64'
Желтая карточка
Н. Сансоне
63'
60'
Вторая желтая
Л. Лейва
51'
Желтая карточка
Л. Лейва
39'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
ГОЛ! 2:1!
Р. Паласио
31'
Желтая карточка
Л. Крейчи
27'
23'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Лулич
ГОЛ! 1:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
Р. Орсолини
21'
20'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Скорупски
5
Данило
13
Бани
5
Томиясу
17
Медель
15
Поли
32
Сванберг
7
Крейчи
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
4-3-1-2
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
15
Ачерби
26
Раду
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Болонья
Лацио
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Болонья - Лацио
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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