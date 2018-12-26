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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 26 декабря 2018
Болонья
26.12.2018, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
30'
Л. Фелипе
90'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
90'
ГОЛ! 0:2!
С. Лулич
Пас отдал
Л. Фелипе
Желтая карточка
Р. Паласио
81'
Желтая карточка
А. Калабрези
45'
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фелипе
Пас отдал
Л. Альберто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-4-2
1
Скорупски
33
Калабрези
5
Данило
22
Хеландер
14
Матиелло
15
Поли
6
Надь
32
Сванберг
7
Крейчи
30
Оквонкво
9
Сантандер
4-3-1-2
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
5
Фелипе
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
10
Кайседо
Остались в запасе
Болонья
Лацио
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Болонья - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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