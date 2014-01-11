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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 11 января 2014
Болонья
11.01.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
90'
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
88'
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Р. Крхин
️️️️
М. Пациенца
80'
72'
Замена
Эдерсон
️️️️
А. Кандрева
Замена
М. Чех
️️️️
Н. Черубин
72'
69'
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
М. Пациенца
61'
46'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
П. Коне
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Курчи
14
Натали
15
Антонссон
3
Черубин
3
Морлео
13
Гарич
24
Пациенца
7
Христодулопулос
33
Коне
23
Диаманти
9
Бьянки
3-5-1-1
1
Бериша
20
Бьява
3
Андре Диас
39
Каванда
87
Кандрева
24
Ледесма
15
Гонсалес
10
Эрнанес
19
Лулич
7
Андерсон
11
Клозе
3
Черубин
16
Чех
16
Чех
3
Черубин
24
Пациенца
21
Крхин
21
Крхин
24
Пациенца
87
Кандрева
10
Эдерсон
10
Эдерсон
87
Кандрева
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
Остались в запасе
Болонья
Лацио
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Болонья - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Ренато ДальАра
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