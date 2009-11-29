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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 29 ноября 2009
Лацио
29.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
П. Освальдо
Желтая карточка
Г. Стендардо
Замена
Элизеу
️️️️
Р. Баронио
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Диаките
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
М. Меньи
️️️️
П. Фоджа
Замена
Д. Бомбардини
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
П. Фоджа
Желтая карточка
Матузалем
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Н. Мингаццини
Желтая карточка
Р. Гуана
15'
Желтая карточка
Н. Мингаццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
32
Кристиан Брокки
ЦП
27
Матузалем
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Усман Дабо
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Лука Виджиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
11
Коларов
26
Раду
23
Диаките
2
Стендардо
33
Баронио
17
Фоджа
27
Матузалем
32
Брокки
9
Сарате
18
Рокки
4-3-1-2
2
Вивиано
77
Дзенони
18
Морас
90
Портанова
0
Ланна
80
Мингаццини
16
Мудингай
11
Гуана
10
Адаилтон
17
Салайета
9
Ди Вайо
33
Баронио
19
Элизеу
19
Элизеу
33
Баронио
23
Диаките
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
23
Диаките
17
Фоджа
23
Меньи
23
Меньи
17
Фоджа
80
Мингаццини
5
Казарини
5
Казарини
80
Мингаццини
10
Адаилтон
74
Бомбардини
74
Бомбардини
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
10
Освальдо
10
Освальдо
9
Ди Вайо
Остались в запасе
Лацио
Болонья
0
Симоне Индзаги
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Усман Дабо
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Лука Виджиани
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
0
Симоне Индзаги
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Усман Дабо
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Лука Виджиани
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Лацио - Болонья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
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