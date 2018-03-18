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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 18 марта 2018
Лацио
18.03.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
16'
Л. Лейва
3'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
69'
Желтая карточка
А. Миранте
Желтая карточка
Баштуш
58'
56'
Желтая карточка
С. Де Майо
Желтая карточка
Уоллес
25'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лейва
Пас отдал
Л. Альберто
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Верди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
13
Уоллес
5
Фелипе
6
де Врей
77
Марушич
6
Лейва
16
Пароло
17
Нани
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
3-3-2-1-1
83
Миранте
87
Де Майо
22
Хеландер
21
Гонсалес
35
Торосидис
5
Пульгар
25
Масина
30
Донса
21
Джемаили
90
Верди
8
Паласио
Остались в запасе
Лацио
Болонья
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Лацио - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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