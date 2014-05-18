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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 18 мая 2014
Лацио
18.05.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
90+4'
Л. Билья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Билья
90'
+4
Замена
Д. Минала
️️️️
К. Ледесма
89'
Замена
М. Тункара
️️️️
М. Клозе
81'
76'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Б. Перейринья
72'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
61'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
59'
46'
Замена
Ибсон
️️️️
Д. Лаксальт
46'
Замена
М. Антонссон
️️️️
Ч. Натали
42'
Желтая карточка
М. Пациенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Джозеф Минала
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
29
Марко Маини
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
18
Федерико Родригес
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
3-5-2
1
Бериша
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
25
Перейринья
19
Лулич
6
Билья
24
Ледесма
87
Кандрева
17
Кейта
11
Клозе
3-2-1-2
1
Стоянович
14
Натали
4
Соренсен
15
Креспо
3
Морлео
93
Лаксальт
24
Пациенца
9
Москарделли
99
Аквафреска
11
Клозе
9
Тункара
9
Тункара
11
Клозе
24
Ледесма
25
Минала
25
Минала
24
Ледесма
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
99
Аквафреска
18
Родригес
18
Родригес
99
Аквафреска
14
Натали
15
Антонссон
15
Антонссон
14
Натали
93
Лаксальт
80
Ибсон
80
Ибсон
93
Лаксальт
Остались в запасе
Лацио
Болонья
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
29
Марко Маини
ЦЗ
23
Джанлука Курчи
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
29
Марко Маини
ЦЗ
23
Джанлука Курчи
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
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