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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 11 марта 2023
Болонья
11.03.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Лацио
80'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Педро
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Эбишер
80'
64'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Н. Моро
62'
Замена
Г. Медель
️️️️
Й. Схаутен
62'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Г. Кирьякопулос
57'
45'
+1
Желтая карточка
М. Весино
Желтая карточка
Л. Фергюсон
34'
Желтая карточка
Н. Моро
24'
21'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-2-4-1
1
Скорупски
4
Пош
5
Сумаоро
26
Лукуми
77
Кирьякопулос
20
Камбьясо
6
Моро
20
Эбишер
19
Фергюсон
22
Схаутен
99
Барроу
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
15
Весино
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
10
Дзакканьи
22
Схаутен
17
Медель
17
Медель
22
Схаутен
6
Моро
8
Пюухтия
8
Пюухтия
6
Моро
20
Эбишер
21
Сориано
21
Сориано
20
Эбишер
77
Кирьякопулос
11
Зиркзее
11
Зиркзее
77
Кирьякопулос
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
Остались в запасе
Болонья
Лацио
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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