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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 16 октября 2016
Лацио
16.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
90+7'
Ч. Иммобиле (П)
10'
Ф. Хеландер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
У. Садик
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
Желтая карточка
Уоллес
88'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
84'
84'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Ф. Хеландер
Замена
Л. Альберто
️️️️
С. Милинкович-Савич
76'
Замена
Уоллес
️️️️
Ш. Раду
69'
68'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Донса
Желтая карточка
Ш. Раду
67'
57'
Желтая карточка
А. Масина
54'
Замена
У. Садик
️️️️
С. Флоккари
Замена
Д. Катальди
️️️️
С. де Врей
51'
37'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Хеландер
Пас отдал
И. Мбайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Годфред Донса
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Болонья
1
Альфред Гомис
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
4
Патрик
6
де Врей
29
Худт
26
Раду
19
Лулич
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
17
Кейта
4-3-2-1
1
Да Кошта
15
Мбайе
22
Хеландер
22
Майетта
25
Масина
30
Донса
6
Надь
8
Таидер
90
Верди
29
Ди Франческо
10
Флоккари
26
Раду
13
Уоллес
13
Уоллес
26
Раду
6
де Врей
32
Катальди
32
Катальди
6
де Врей
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
18
Альберто
20
Милинкович-Савич
22
Хеландер
6
Оиконому
6
Оиконому
22
Хеландер
30
Донса
5
Пульгар
5
Пульгар
30
Донса
10
Флоккари
6
Садик
6
Садик
10
Флоккари
Остались в запасе
Лацио
Болонья
71
Фране Прце
ЦЗ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Альфред Гомис
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Лацио - Болонья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
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