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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Болонья
Лацио - Болонья: обзор матча 12 сентября 2010
Лацио
12.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
68'
С. Маури
75'
Т. Рокки
90'
Эрнанес (П)
78'
Г. Мудингай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Болонья
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Эрнанес
Замена
М. Брешиано
️️️️
К. Брокки
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Г. Гарич
ГОЛ! 2:1!
Г. Мудингай
Замена
П. Фоджа
️️️️
Т. Рокки
ГОЛ! 2:0!
Т. Рокки
Замена
Д. Папони
️️️️
Ф. Казарини
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Х. Хименес
ГОЛ! 1:0!
С. Маури
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
К. Брокки
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Сарате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
27
Матузалем
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
2
Лихтштайнер
6
Маури
32
Брокки
10
Эрнанес
24
Ледесма
9
Сарате
18
Рокки
3-2-3-2
2
Вивиано
90
Портанова
28
Эспозито
3
Бритос
13
Гарич
33
Рубин
15
Перес
16
Мудингай
5
Казарини
77
Хименес
9
Ди Вайо
18
Рокки
17
Фоджа
17
Фоджа
18
Рокки
32
Брокки
23
Брешиано
23
Брешиано
32
Брокки
9
Сарате
18
Козак
18
Козак
9
Сарате
77
Хименес
26
Силигарди
26
Силигарди
77
Хименес
13
Гарич
69
Меджиорини
69
Меджиорини
13
Гарич
5
Казарини
35
Папони
35
Папони
5
Казарини
Остались в запасе
Лацио
Болонья
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Лацио - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Олимпико
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