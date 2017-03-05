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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 05 марта 2017
Болонья
05.03.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
9'
Ч. Иммобиле
74'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
81'
Замена
Уоллес
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
Л. Крейчи
️️️️
А. Масина
77'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Ф. Вивиани
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Б. Джемаили
72'
72'
Желтая карточка
Б. Кейта
68'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Д. Майетта
64'
Замена
М. Дестро
️️️️
С. Верди
62'
54'
Замена
А. Мургиа
️️️️
Л. Билья
9'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
19
Сенад Лулич
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-3-1-1
83
Миранте
6
Оиконому
22
Хеландер
22
Майетта
25
Масина
17
Крафт
43
Вивиани
21
Джемаили
6
Надь
90
Верди
9
Петкович
4-3-1-2
1
Стракоша
26
Раду
6
де Врей
29
Худт
8
Баста
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
19
Лулич
43
Вивиани
5
Пульгар
5
Пульгар
43
Вивиани
25
Масина
7
Крейчи
7
Крейчи
25
Масина
90
Верди
21
Дестро
21
Дестро
90
Верди
6
Билья
11
Мургиа
11
Мургиа
6
Билья
20
Милинкович-Савич
13
Уоллес
13
Уоллес
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
Остались в запасе
Болонья
Лацио
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Болонья - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 2"
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