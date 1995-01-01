Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58:16
|+42
|65
|2.
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41:19
|+22
|48
|3.
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44:28
|+16
|47
|4.
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41:30
|+11
|47
|5.
|Рома
|24
|13
|5
|6
|31:21
|+10
|44
|6.
|Аталанта
|24
|12
|5
|7
|42:28
|+14
|41
|7.
|Ювентус *
|24
|15
|5
|4
|40:19
|+21
|35
|8.
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31:33
|-2
|35
|9.
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26:29
|-3
|31
|10.
|Удинезе
|24
|7
|10
|7
|33:30
|+3
|31
|11.
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28:34
|-6
|29
|12.
|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|27:30
|-3
|28
|13.
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22:31
|-9
|28
|14.
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27:35
|-8
|27
|15.
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24:27
|-3
|27
|16.
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28:44
|-16
|24
|17.
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21:41
|-20
|20
|18.
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20:37
|-17
|17
|19.
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19:43
|-24
|12
|20.
|Сампдория
|24
|2
|5
|17
|11:39
|-28
|11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|12
|10
|1
|1
|31:9
|+22
|31
|2.
|Интер
|12
|10
|0
|2
|25:6
|+19
|30
|3.
|Ювентус *
|13
|9
|3
|1
|29:10
|+19
|30
|4.
|Милан
|12
|9
|1
|2
|27:16
|+11
|28
|5.
|Лацио
|13
|7
|3
|3
|22:12
|+10
|24
|6.
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13:5
|+8
|22
|7.
|Болонья
|13
|6
|4
|3
|17:10
|+7
|22
|8.
|Аталанта
|11
|5
|2
|4
|22:15
|+7
|17
|9.
|Торино
|11
|4
|4
|3
|10:8
|+2
|16
|10.
|Эмполи
|12
|4
|4
|4
|12:14
|-2
|16
|11.
|Фиорентина
|12
|4
|4
|4
|16:18
|-2
|16
|12.
|Удинезе
|12
|3
|7
|2
|19:14
|+5
|16
|13.
|Монца
|12
|4
|3
|5
|16:14
|+2
|15
|14.
|Салернитана
|13
|4
|3
|6
|17:18
|-1
|15
|15.
|Сассуоло
|11
|4
|2
|5
|13:13
|0
|14
|16.
|Верона
|13
|4
|1
|8
|14:21
|-7
|13
|17.
|Лечче
|12
|2
|6
|4
|13:15
|-2
|12
|18.
|Специя
|12
|2
|6
|4
|13:19
|-6
|12
|19.
|Кремонезе
|12
|1
|3
|8
|7:20
|-13
|6
|20.
|Сампдория
|12
|0
|3
|9
|3:18
|-15
|3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|13
|11
|1
|1
|27:7
|+20
|34
|2.
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|19:7
|+12
|24
|3.
|Аталанта
|13
|7
|3
|3
|20:13
|+7
|24
|4.
|Рома
|13
|6
|4
|3
|18:16
|+2
|22
|5.
|Ювентус *
|11
|6
|2
|3
|11:9
|+2
|20
|6.
|Милан
|12
|5
|4
|3
|14:14
|0
|19
|7.
|Интер
|12
|5
|2
|5
|19:22
|-3
|17
|8.
|Лечче
|12
|4
|3
|5
|11:12
|-1
|15
|9.
|Удинезе
|12
|4
|3
|5
|14:16
|-2
|15
|10.
|Торино
|13
|4
|3
|6
|16:21
|-5
|15
|11.
|Монца
|12
|4
|2
|6
|12:20
|-8
|14
|12.
|Болонья
|11
|4
|1
|6
|14:23
|-9
|13
|13.
|Сассуоло
|13
|3
|4
|6
|14:22
|-8
|13
|14.
|Фиорентина
|12
|3
|3
|6
|11:12
|-1
|12
|15.
|Эмполи
|12
|2
|6
|4
|10:17
|-7
|12
|16.
|Салернитана
|11
|2
|3
|6
|11:26
|-15
|9
|17.
|Сампдория
|12
|2
|2
|8
|8:21
|-13
|8
|18.
|Специя
|12
|2
|2
|8
|8:22
|-14
|8
|19.
|Кремонезе
|12
|0
|6
|6
|12:23
|-11
|6
|20.
|Верона
|11
|0
|4
|7
|6:16
|-10
|4