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Серия А 2026/2027
Команды
Болонья
Результаты
€ 211 млн
Болонья - результаты матчей
Болонья
Серия А 2026/2027
Стадион:
Ренато ДальАра
Сайт:
http://www.bolognafc.it/
Тренер:
Доменико Тедеско
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Италия. Серия А. 2008/2009
13.09 | 19:00
Наполи
1 : 0
Болонья
06.09 | 19:00
Болонья
2 : 2
Сассуоло
31.08 | 21:45
Аталанта
1 : 0
Болонья
24.08 | 19:30
Болонья
0 : 1
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