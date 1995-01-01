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    Болонья - результаты

    Город Болонья
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.bolognafc.it/
    Стадион Ренато ДальАра
    Тренер Тиаго Мотта
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		26 февраля, воскресенье 14:30 Болонья 1:0 Интер
    23 тур
    		18 февраля, суббота 17:00 Сампдория 1:2 Болонья
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Монца
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 20:00 Фиорентина 1:2 Болонья
    20 тур
    		27 января, пятница 20:30 Болонья 2:0 Специя
    19 тур
    		23 января, понедельник 20:30 Болонья 1:1 Кремонезе
    18 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Болонья
    17 тур
    		9 января, понедельник 22:45 Болонья 1:2 Аталанта
    16 тур
    		4 января, среда 18:30 Рома 1:0 Болонья
    15 тур
    		12 ноября, суббота 22:45 Болонья 3:0 Сассуоло
    14 тур
    		9 ноября, среда 22:45 Интер 6:1 Болонья
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:30 Болонья 2:1 Торино
    12 тур
    		31 октября, понедельник 22:45 Монца 1:2 Болонья
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Лечче
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 19:00 Наполи 3:2 Болонья
    9 тур
    		8 октября, суббота 21:45 Болонья 1:1 Сампдория
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 21:45 Ювентус 3:0 Болонья
    7 тур
    		17 сентября, суббота 16:00 Болонья 0:1 Эмполи
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:00 Болонья 2:1 Фиорентина
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Специя 2:2 Болонья
    4 тур
    		1 сентября, четверг 21:45 Болонья 1:1 Салернитана
    3 тур
    		27 августа, суббота 21:45 Милан 2:0 Болонья
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 21:45 Болонья 1:1 Верона
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 19:30 Лацио 2:1 Болонья
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