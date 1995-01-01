Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|14:30
|Болонья
|1:0
|Интер
|23 тур
|18 февраля, суббота
|17:00
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Болонья
|0:1
|Монца
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:00
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|20 тур
|27 января, пятница
|20:30
|Болонья
|2:0
|Специя
|19 тур
|23 января, понедельник
|20:30
|Болонья
|1:1
|Кремонезе
|18 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|1:2
|Болонья
|17 тур
|9 января, понедельник
|22:45
|Болонья
|1:2
|Аталанта
|16 тур
|4 января, среда
|18:30
|Рома
|1:0
|Болонья
|15 тур
|12 ноября, суббота
|22:45
|Болонья
|3:0
|Сассуоло
|14 тур
|9 ноября, среда
|22:45
|Интер
|6:1
|Болонья
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:30
|Болонья
|2:1
|Торино
|12 тур
|31 октября, понедельник
|22:45
|Монца
|1:2
|Болонья
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Болонья
|2:0
|Лечче
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|19:00
|Наполи
|3:2
|Болонья
|9 тур
|8 октября, суббота
|21:45
|Болонья
|1:1
|Сампдория
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|21:45
|Ювентус
|3:0
|Болонья
|7 тур
|17 сентября, суббота
|16:00
|Болонья
|0:1
|Эмполи
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Болонья
|2:1
|Фиорентина
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|16:00
|Специя
|2:2
|Болонья
|4 тур
|1 сентября, четверг
|21:45
|Болонья
|1:1
|Салернитана
|3 тур
|27 августа, суббота
|21:45
|Милан
|2:0
|Болонья
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|21:45
|Болонья
|1:1
|Верона
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|19:30
|Лацио
|2:1
|Болонья