Матч 2-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Болоньей» пройдет 31 августа в Бергамо на стадионе «Адзурри д'Италия». Хозяева стартовали с победы над «Сассуоло» (2:1) и продолжают беспроигрышную серию из пяти матчей, а гости в первом туре уступили «Лацио» (0:1) и пока не набрали очков. При этом «Болонья» традиционно неуступчива в гостях – не проигрывает в шести из семи последних выездных матчей Серии А, а также в пяти из семи последних выездных встреч против «Аталанты». Сможет ли «Аталанта» подтвердить статус фаворита на своем поле или «Болонья» вновь отберет очки у бергамасков?

Кто победит в матче

«Аталанта» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах и демонстрирует впечатляющую надежность в обороне. В среднем за последние пять игр бергамаски пропускают всего 0,2 гола за встречу, что делает их одной из самых сложных для взлома команд в лиге. В атаке «Аталанта» забивает в семи из девяти последних матчей и в среднем поражает ворота 1,4 раза за игру. В очных встречах с «Болоньей» у хозяев сбалансированная статистика (22 победы против 13 у соперника при 12 ничьих), но в последних пяти домашних матчах против «Болоньи» они уступали дважды и один раз сыграли вничью. Домашнее поле и поддержка болельщиков добавляют уверенности, но «Болонья» традиционно играет против «Аталанты» на выезде успешно.

«Болонья» стартовала с поражения, но ее гостевые матчи – отдельная история. Команда не проигрывает в шести из семи последних выездных матчей Серии А, а в личных встречах с «Аталантой» на выезде не проигрывает в пяти из семи последних. В атаке гости забивают в среднем 1,6 гола за последние пять игр, что выше, чем у хозяев. Однако оборона «Болоньи» пропускает в четырeх последних матчах, а в среднем за пять игр получает 0,8 гола за встречу – неплохой показатель, но против «Аталанты» этого может не хватить. Гости наверняка сделают ставку на контратаки и дисциплину в обороне, чтобы использовать домашнее давление хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аталанта». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, отличную оборонительную статистику и более стабильную форму, тогда как «Болонья», при своей выездной неуступчивости, проиграла стартовый тур и редко побеждает в Бергамо. Вероятнее всего, «Аталанта» добьется победы, но без разгрома.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Аталанта» имеет перевес – 22 победы против 13 у «Болоньи» при 12 ничьих. Однако в последних пяти очных матчах результаты распределились поровну: по две победы у каждой команды и одна ничья. При этом «Болонья» в гостях у «Аталанты» не проигрывает в пяти из семи последних встреч, что указывает на способность гостей навязывать борьбу на чужом поле. Текущая форма хозяев стабильнее, но очная выездная статистика «Болоньи» создает интригу перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аталанты». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надежную оборону и более стабильную форму, тогда как «Болонья», при всей своей выездной неуступчивости, редко побеждает в Бергамо и проиграла стартовый тур. Рекомендуемая ставка – победа «Аталанты» с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Аталантой» и «Болоньей» состоится 31 августа в Бергамо на стадионе «Адзурри д'Италия» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Футбол 1».