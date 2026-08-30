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«Аталанта» – «Болонья»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027

30 августа 2026 9:00
Аталанта - Болонья
31 авг. 2026, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Аталанты»
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Матч 2-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Болоньей» пройдет 31 августа в Бергамо на стадионе «Адзурри д'Италия». Хозяева стартовали с победы над «Сассуоло» (2:1) и продолжают беспроигрышную серию из пяти матчей, а гости в первом туре уступили «Лацио» (0:1) и пока не набрали очков. При этом «Болонья» традиционно неуступчива в гостях – не проигрывает в шести из семи последних выездных матчей Серии А, а также в пяти из семи последних выездных встреч против «Аталанты». Сможет ли «Аталанта» подтвердить статус фаворита на своем поле или «Болонья» вновь отберет очки у бергамасков?

Кто победит в матче

«Аталанта» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах и демонстрирует впечатляющую надежность в обороне. В среднем за последние пять игр бергамаски пропускают всего 0,2 гола за встречу, что делает их одной из самых сложных для взлома команд в лиге. В атаке «Аталанта» забивает в семи из девяти последних матчей и в среднем поражает ворота 1,4 раза за игру. В очных встречах с «Болоньей» у хозяев сбалансированная статистика (22 победы против 13 у соперника при 12 ничьих), но в последних пяти домашних матчах против «Болоньи» они уступали дважды и один раз сыграли вничью. Домашнее поле и поддержка болельщиков добавляют уверенности, но «Болонья» традиционно играет против «Аталанты» на выезде успешно.

«Болонья» стартовала с поражения, но ее гостевые матчи – отдельная история. Команда не проигрывает в шести из семи последних выездных матчей Серии А, а в личных встречах с «Аталантой» на выезде не проигрывает в пяти из семи последних. В атаке гости забивают в среднем 1,6 гола за последние пять игр, что выше, чем у хозяев. Однако оборона «Болоньи» пропускает в четырeх последних матчах, а в среднем за пять игр получает 0,8 гола за встречу – неплохой показатель, но против «Аталанты» этого может не хватить. Гости наверняка сделают ставку на контратаки и дисциплину в обороне, чтобы использовать домашнее давление хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аталанта». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, отличную оборонительную статистику и более стабильную форму, тогда как «Болонья», при своей выездной неуступчивости, проиграла стартовый тур и редко побеждает в Бергамо. Вероятнее всего, «Аталанта» добьется победы, но без разгрома.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Аталанта» имеет перевес – 22 победы против 13 у «Болоньи» при 12 ничьих. Однако в последних пяти очных матчах результаты распределились поровну: по две победы у каждой команды и одна ничья. При этом «Болонья» в гостях у «Аталанты» не проигрывает в пяти из семи последних встреч, что указывает на способность гостей навязывать борьбу на чужом поле. Текущая форма хозяев стабильнее, но очная выездная статистика «Болоньи» создает интригу перед игрой.

Личные встречи
Побед - 18 (53%)
Ничьих - 6 (18%)
Побед - 10 (29%)
47
Забитых мячей
31
1.38
В среднем за матч
0.91
5:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5 : 0
25.04.2021
Болонья
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2 : 2
23.12.2020
Аталанта
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 2
07.01.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 0
13.04.2025
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
04.02.2025
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 1
28.09.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
1 : 2
03.03.2024
Болонья
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
23.12.2023
Аталанта
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
0 : 2
08.04.2023
Болонья
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 2
09.01.2023
Аталанта
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
0 : 1
20.03.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
0 : 0
28.08.2021
Болонья
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5 : 0
25.04.2021
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2 : 2
23.12.2020
Аталанта
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 0
21.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 1
15.12.2019
Аталанта
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
4 : 1
04.04.2019
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 2
04.11.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 1
11.03.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
1 : 0
22.10.2017
Болонья
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 2
22.04.2017
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
0 : 2
27.11.2016
Аталанта
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
20.03.2016
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
3 : 0
01.11.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 2
29.03.2014
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
2 : 1
10.11.2013
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2013
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 1
02.12.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
2 : 0
25.03.2012
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
3 : 1
30.10.2011
Аталанта
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 1
02.05.2010
Болонья
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 2
20.01.2010
Аталанта
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
0 : 1
28.01.2009
Болонья
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
0 : 1
14.09.2008
Аталанта
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
13
Эдерсон
(К) ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
8
Mikel Amondarain
ЦП
18
Marco Libra
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
4-2-2-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
31
Коссуну
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
70
Гаэтано
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
18
Распадори
9
Скамакка
4-2-2-2
1
Скорупски
3
Хольм
14
Хеггем
5
Хелланд
23
Альхассан
19
Фергюсон
4
Побега
10
Бернардески
28
Камбьяги
21
Одгор
91
Пикколи
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
23
Колашинац
16
Белланова
16
Белланова
23
Колашинац
13
Эдерсон
10
Самарджич
10
Самарджич
13
Эдерсон
18
Распадори
11
Эльмас
11
Эльмас
18
Распадори
17
Де Кетеларе
59
Залевски
59
Залевски
17
Де Кетеларе
Орсолини
6
Моро
6
Моро
Орсолини
3
Хольм
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Хольм
21
Одгор
7
Орсолини
7
Орсолини
21
Одгор
4
Побега
8
8
4
Побега
91
Пикколи
9
Довбик
9
Довбик
91
Пикколи
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
21
Федерико Касса
ЦП
55
Сулемана
ОП
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
25
Массимо Пессина
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
18
Marco Libra
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
21
Федерико Касса
ЦП
55
Сулемана
ОП
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Остались в запасе
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
25
Массимо Пессина
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
18
Marco Libra
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Доменико Тедеско
Аталанта
Точно не сыграют
Онест Аганор
ЛЗ
Исак Хин
ЦЗ
Томас Кристенсен
ЦЗ
Камалдин Сулемана
ЛВ
Болонья
Точно не сыграют
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Джон Роу
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аталанты». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надежную оборону и более стабильную форму, тогда как «Болонья», при всей своей выездной неуступчивости, редко побеждает в Бергамо и проиграла стартовый тур. Рекомендуемая ставка – победа «Аталанты» с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Аталантой» и «Болоньей» состоится 31 августа в Бергамо на стадионе «Адзурри д'Италия» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Футбол 1».

«Аталанта» – «Болонья»: смотреть онлайн.

1.92
Победа «Аталанты»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Болонья Аталанта
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