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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 27 апреля 2013
Аталанта
27.04.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
67'
Л. Джорджи
76'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
84'
Желтая карточка
А. Морлео
Замена
И. Радованович
️️️️
Л. Джорджи
78'
76'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
П. Коне
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
Пас отдал
А. Диаманти
ГОЛ! 1:0!
Л. Джорджи
67'
Замена
Ф. Парра
️️️️
М. Ливайя
65'
62'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
К. Паскуато
Желтая карточка
М. Ливайя
61'
58'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Д. Перес
Замена
Д. Бривио
️️️️
К. Дель Гроссо
29'
15'
Желтая карточка
Г. Гарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
94
Антонио Пальма
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
36
Дель Гроссо
29
Ферри
2
Стендардо
17
Луккини
8
Чигарини
10
Моралес
8
Бьондини
10
Джорджи
10
Ливайя
19
Денис
4-3-1-2
23
Курчи
13
Гарич
4
Соренсен
15
Антонссон
3
Морлео
15
Перес
8
Таидер
33
Коне
23
Диаманти
19
Джилардино
8
Паскуато
10
Джорджи
16
Радованович
16
Радованович
10
Джорджи
36
Дель Гроссо
28
Бривио
28
Бривио
36
Дель Гроссо
10
Ливайя
23
Парра
23
Парра
10
Ливайя
8
Паскуато
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
8
Паскуато
15
Перес
17
Гуаренте
17
Гуаренте
15
Перес
33
Коне
9
Москарделли
9
Москарделли
33
Коне
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
94
Антонио Пальма
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
94
Антонио Пальма
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Атлети Адзурри
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