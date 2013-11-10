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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 10 ноября 2013
Аталанта
10.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
73'
Д. Бривио
90+3'
М. Ливайя
76'
Р. Бьянки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
Желтая карточка
М. Ливайя
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Д. Базелли
90'
+3
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
М. Моралес
86'
82'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Кристальдо
76'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бьянки
75'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Х. Анхель Креспо
ГОЛ! 1:0!
Д. Бривио
Пас отдал
Д. Базелли
73'
Желтая карточка
Д. Базелли
71'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Д. Мильяччо
66'
63'
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
Д. Лаксальт
62'
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Д. Де Лука
57'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
40'
18'
Желтая карточка
М. Антонссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Марио Пульезе
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
29
Марко Маини
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
3-2-3-1-1
47
Консильи
5
Скалони
2
Стендардо
2
Канини
28
Бривио
77
Раймонди
10
Моралес
8
Чигарини
8
Мильяччо
91
Де Лука
10
Ливайя
3-2-2-1-1
23
Курчи
15
Антонссон
15
Креспо
4
Соренсен
13
Гарич
93
Лаксальт
21
Крхин
33
Коне
23
Диаманти
9
Кристальдо
8
Мильяччо
33
Базелли
33
Базелли
8
Мильяччо
91
Де Лука
19
Марилунго
19
Марилунго
91
Де Лука
10
Моралес
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Моралес
93
Лаксальт
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
93
Лаксальт
9
Кристальдо
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
9
Кристальдо
15
Креспо
9
Бьянки
9
Бьянки
15
Креспо
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
12
Мусса Коне
ЦП
33
Марио Пульезе
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
29
Марко Маини
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
33
Марио Пульезе
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
Остались в запасе
29
Марко Маини
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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