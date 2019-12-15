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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 15 декабря 2019
Болонья
15.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
12'
Р. Паласио
53'
А. Поли
60'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Аталанта
Вторая желтая
Данило
88'
Желтая карточка
Данило
86'
Желтая карточка
Р. Паласио
76'
Желтая карточка
Н. Сансоне
71'
Желтая карточка
Р. Орсолини
63'
60'
ГОЛ! 2:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
М. Барроу
ГОЛ! 2:0!
А. Поли
Пас отдал
Т. Томиясу
53'
32'
Желтая карточка
М. Пашалич
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
4
Денсвил
5
Данило
13
Бани
5
Томиясу
17
Медель
15
Поли
21
Джемаили
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
3-3-2-1-1
95
Голлини
6
Джимсити
2
Толой
21
Кастань
19
Паломино
15
де Рон
8
Госенс
17
Малиновский
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Муриэль
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Аталанта
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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