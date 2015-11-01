Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 01 ноября 2015
Болонья
01.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
52'
Э. Джаккерини
58'
М. Дестро
85'
Ф. Бриенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Аталанта
90'
Желтая карточка
М. Пинилья
ГОЛ! 3:0!
Ф. Бриенца
Пас отдал
С. Таидер
85'
Замена
Л. Риццо
️️️️
А. Мунье
80'
79'
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
А. Масина
77'
61'
Замена
М. Моралес
️️️️
Я. Куртич
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Г. Донса
61'
58'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Х. Денис
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Пас отдал
А. Масина
58'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
53'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
52'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
46'
46'
Замена
Р. Толой
️️️️
А. Масиелло
Замена
Д. Майетта
️️️️
А. Феррари
46'
Желтая карточка
А. Феррари
40'
31'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
С. Таидер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-1-4-1
83
Миранте
25
Масина
5
Гастальделло
13
Россеттини
25
Феррари
24
Диавара
15
Джаккерини
8
Таидер
40
Мунье
30
Донса
21
Дестро
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
5
Масиелло
2
Стендардо
29
Палетта
6
Беллини
15
де Рон
27
Куртич
14
Кармона
77
Д'Алессандро
10
Гомес
19
Денис
25
Феррари
22
Майетта
22
Майетта
25
Феррари
40
Мунье
14
Риццо
14
Риццо
40
Мунье
30
Донса
20
Бриенца
20
Бриенца
30
Донса
5
Масиелло
2
Толой
2
Толой
5
Масиелло
27
Куртич
10
Моралес
10
Моралес
27
Куртич
19
Денис
51
Пинилья
51
Пинилья
19
Денис
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Болонья - Аталанта
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+