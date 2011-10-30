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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 30 октября 2011
Болонья
30.10.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
45+3'
М. Ди Вайо (П)
48'
Г. Рамирес
68'
С. Лориа
7'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Аталанта
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 3:1!
С. Лориа
Пас отдал
Г. Рамирес
Замена
Н. Черубин
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
С. Тирибокки
️️️️
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
С. Падоин
ГОЛ! 2:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
П. Коне
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Д. Перес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ди Вайо
+3
Желтая карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
Х. Денис
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Замена
Д. Беллини
️️️️
А. Масиелло
ГОЛ! 0:1!
Х. Денис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
88
Надир Минотти
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-1-2
1
Жилле
3
Морлео
90
Портанова
24
Раджи
51
Лориа
33
Коне
16
Мудингай
15
Перес
11
Рамирес
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
4-5-1
47
Консильи
17
Луккини
25
Капелли
5
Масиелло
13
Пелузо
8
Чигарини
19
Падоин
10
Моралес
7
Бонавентура
14
Кармона
19
Денис
9
Ди Вайо
3
Черубин
3
Черубин
9
Ди Вайо
15
Перес
56
Пульцетти
56
Пульцетти
15
Перес
11
Рамирес
77
Хименес
77
Хименес
11
Рамирес
5
Масиелло
6
Беллини
6
Беллини
5
Масиелло
8
Чигарини
18
Скелотто
18
Скелотто
8
Чигарини
7
Бонавентура
90
Тирибокки
90
Тирибокки
7
Бонавентура
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
30
Федерико Альярди
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Болонья - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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