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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 28 августа 2021
Аталанта
28.08.2021, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Й. Иличич
85'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Й. Меле
85'
81'
Замена
А. Сумаоро
️️️️
А. Хики
81'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Н. Сансоне
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
79'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Л. Муриэль
74'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пашалич
74'
72'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
Замена
М. Пессина
️️️️
Р. Малиновский
65'
64'
Желтая карточка
М. Сванберг
60'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
К. Микаэл
58'
Желтая карточка
А. Хики
53'
Желтая карточка
М. Арнаутович
49'
Желтая карточка
Н. Сансоне
Желтая карточка
Р. Госенс
36'
35'
Желтая карточка
Г. Медель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
15
Энрико Дель Прато
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
4
Луис Бинкс
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Муссо
2
Толой
19
Паломино
6
Джимсити
8
Госенс
21
Меле
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
72
Иличич
3-1-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
33
Бонифази
2
Хики
17
Медель
8
Домингес
12
Микаэл
32
Сванберг
11
Сансоне
7
Арнаутович
7
Орсолини
21
Меле
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
21
Меле
8
Пашалич
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Пашалич
17
Малиновский
32
Пессина
32
Пессина
17
Малиновский
72
Иличич
29
Ламмерс
29
Ламмерс
72
Иличич
10
Муриэль
91
Пикколи
91
Пикколи
10
Муриэль
11
Сансоне
5
Томиясу
5
Томиясу
11
Сансоне
2
Хики
5
Сумаоро
5
Сумаоро
2
Хики
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
12
Микаэл
25
Вигнато
25
Вигнато
12
Микаэл
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Луис Бинкс
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ЦФ
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Луис Бинкс
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Аталанта - Болонья
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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