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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 25 марта 2012
Аталанта
25.03.2012, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
50'
М. Габбиадини
90'
С. Тирибокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
ГОЛ! 2:0!
С. Тирибокки
Пас отдал
М. Моралес
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
А. Раджи
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Ди Вайо
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
А. Карроцца
️️️️
М. Габбиадини
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Замена
М. Ферри
️️️️
Ф. Пелузо
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
П. Коне
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
К. Раймонди
Замена
Р. Крхин
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
90
Симоне Тирибокки
АП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
3
Архимеде Морлео
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
33
Панайотис Коне
АП
56
Нико Пульцетти
АП
23
Алессандро Диаманти
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-1-1
47
Консильи
2
Стендардо
17
Манфредини
13
Пелузо
77
Раймонди
10
Моралес
14
Кармона
8
Чигарини
18
Скелотто
90
Тирибокки
11
Габбиадини
3-4-2-1
1
Жилле
24
Раджи
90
Портанова
15
Антонссон
23
Диаманти
15
Перес
16
Мудингай
3
Морлео
33
Коне
56
Пульцетти
9
Ди Вайо
13
Пелузо
29
Ферри
29
Ферри
13
Пелузо
8
Чигарини
44
Каццола
44
Каццола
8
Чигарини
11
Габбиадини
19
Карроцца
19
Карроцца
11
Габбиадини
15
Перес
21
Крхин
21
Крхин
15
Перес
9
Ди Вайо
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Ди Вайо
33
Коне
99
Аквафреска
99
Аквафреска
33
Коне
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
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