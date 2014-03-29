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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 29 марта 2014
Болонья
29.03.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
22'
Д. Де Лука
26'
М. Эстигаррибия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Аталанта
Желтая карточка
Д. Москарделли
90'
82'
Замена
К. Раймонди
️️️️
Д. Бонавентура
72'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Базелли
71'
Желтая карточка
М. Ливайя
66'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Х. Денис
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Р. Аквафреска
64'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Д. Перес
46'
Замена
Ибсон
️️️️
Х. Анхель Креспо
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
М. Эстигаррибия
Пас отдал
Д. Де Лука
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Лука
Желтая карточка
Р. Аквафреска
18'
3'
Желтая карточка
Г. Стендардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
24
Микеле Пациенца
ЦП
80
Ибсон
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-2-3-2
23
Курчи
14
Натали
15
Антонссон
15
Креспо
3
Черубин
13
Гарич
21
Крхин
15
Перес
7
Христодулопулос
9
Москарделли
99
Аквафреска
4-4-1-1
47
Консильи
2
Ницэ
2
Стендардо
17
Луккини
36
Дель Гроссо
33
Базелли
7
Бонавентура
14
Кармона
18
Эстигаррибия
91
Де Лука
19
Денис
15
Креспо
80
Ибсон
80
Ибсон
15
Креспо
99
Аквафреска
9
Бьянки
9
Бьянки
99
Аквафреска
15
Перес
9
Кристальдо
9
Кристальдо
15
Перес
7
Бонавентура
77
Раймонди
77
Раймонди
7
Бонавентура
33
Базелли
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Базелли
19
Денис
10
Ливайя
10
Ливайя
19
Денис
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
24
Микеле Пациенца
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
24
Микеле Пациенца
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Болонья - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
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