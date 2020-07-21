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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 21 июля 2020
Аталанта
21.07.2020, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
63'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
Желтая карточка
М. де Рон
90'
+4
Желтая карточка
Э. Колли
90'
+3
Замена
М. Кальдара
️️️️
Б. Джимсити
87'
Желтая карточка
Р. Госенс
83'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Х. Луис Паломино
80'
78'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Л. Крейчи
76'
Желтая карточка
Данило
74'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Т. Томиясу
Желтая карточка
Р. Фройлер
70'
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Сапата
66'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
66'
64'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
64'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
64'
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Сванберг
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Сапата
63'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пашалич
46'
30'
Желтая карточка
Т. Томиясу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
19
Паломино
6
Джимсити
21
Кастань
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
3-1-3-3
1
Скорупски
5
Томиясу
5
Данило
4
Денсвил
17
Медель
7
Крейчи
32
Сванберг
21
Сориано
8
Паласио
99
Барроу
70
Сков Ольсен
6
Джимсити
23
Кальдара
23
Кальдара
6
Джимсити
19
Паломино
44
Шутало
44
Шутало
19
Паломино
91
Сапата
19
Колли
19
Колли
91
Сапата
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Пашалич
32
Сванберг
8
Домингес
8
Домингес
32
Сванберг
5
Томиясу
15
Мбайе
15
Мбайе
5
Томиясу
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
7
Крейчи
9
Сантандер
9
Сантандер
7
Крейчи
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
91
Роберто Пикколи
ЦФ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
91
Роберто Пикколи
ЦФ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Аталанта - Болонья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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