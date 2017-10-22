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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 22 октября 2017
Аталанта
22.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
71'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
81'
Вторая желтая
Д. Гонсалес
74'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Р. Фройлер
71'
56'
Желтая карточка
Р. Паласио
42'
Желтая карточка
А. Масина
Желтая карточка
М. де Рон
40'
Желтая карточка
Й. Иличич
30'
Желтая карточка
М. Кальдара
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-3-2-2
1
Бериша
21
Кастань
19
Паломино
5
Масиелло
37
Спинаццола
15
де Рон
23
Кальдара
8
Фройлер
4
Кристанте
37
Петанья
72
Иличич
4-1-2-2-1
83
Миранте
22
Хеландер
21
Гонсалес
35
Торосидис
25
Масина
5
Пульгар
30
Донса
15
Поли
90
Верди
29
Ди Франческо
8
Паласио
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Аталанта - Болонья
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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