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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 23 декабря 2020
Болонья
23.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
73'
Т. Томиясу
82'
Н. Пас
22'
Л. Муриэль (П)
23'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Аталанта
90'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Р. Фройлер
Желтая карточка
А. Да Кошта
86'
85'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Р. Госенс
Желтая карточка
Р. Паласио
84'
ГОЛ! 2:2!
Н. Пас
Пас отдал
Р. Паласио
82'
Замена
Н. Пас
️️️️
М. Дийкс
78'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Й. Схаутен
76'
ГОЛ! 1:2!
Т. Томиясу
Пас отдал
Р. Орсолини
73'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Барроу
65'
Замена
М. Сванберг
️️️️
А. Бальдюрссон
65'
65'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
60'
Желтая карточка
Б. Джимсити
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Й. Иличич
36'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Р. Толой
23'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муриэль
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Муриэль
18'
Желтая карточка
Р. Госенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Себастьян Бреза
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-1-4-2
1
Да Кошта
35
Дийкс
5
Данило
5
Томиясу
17
Медель
16
Бальдюрссон
25
Вигнато
22
Схаутен
21
Сориано
8
Паласио
99
Барроу
3-3-2-2
95
Голлини
6
Джимсити
21
Ромеро
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
32
Пессина
8
Фройлер
72
Иличич
10
Муриэль
22
Схаутен
8
Домингес
8
Домингес
22
Схаутен
35
Дийкс
3
Пас
3
Пас
35
Дийкс
16
Бальдюрссон
32
Сванберг
32
Сванберг
16
Бальдюрссон
99
Барроу
7
Орсолини
7
Орсолини
99
Барроу
8
Госенс
22
Мохика
22
Мохика
8
Госенс
2
Толой
19
Паломино
19
Паломино
2
Толой
8
Фройлер
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Фройлер
72
Иличич
59
Миранчук
59
Миранчук
72
Иличич
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
21
Симоне Рабби
ЦФ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
21
Симоне Рабби
ЦФ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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