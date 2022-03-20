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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 20 марта 2022
Болонья
20.03.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Аталанта
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Р. Сориано
90'
+5
Замена
М. Дийкс
️️️️
Г. Медель
90'
+5
Замена
Д. Касиус
️️️️
Л. Де Сильвестри
87'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
А. Хики
87'
Замена
М. Барроу
️️️️
М. Сванберг
87'
80'
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Пеццелла
70'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
66'
Желтая карточка
М. Демирал
46'
Замена
В. Михаила
️️️️
М. Пессина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
2
Хики
3
Теате
5
Сумаоро
29
Де Сильвестри
17
Медель
32
Сванберг
22
Схаутен
21
Сориано
7
Орсолини
7
Арнаутович
3-4-1-1-1
1
Муссо
28
Демирал
6
Джимсити
3
Пеццелла
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
42
Скальвини
8
Фройлер
32
Пессина
10
Муриэль
17
Медель
35
Дийкс
35
Дийкс
17
Медель
29
Де Сильвестри
30
Касиус
30
Касиус
29
Де Сильвестри
2
Хики
25
Вигнато
25
Вигнато
2
Хики
21
Сориано
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
21
Сориано
32
Сванберг
99
Барроу
99
Барроу
32
Сванберг
3
Пеццелла
21
Меле
21
Меле
3
Пеццелла
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
32
Пессина
7
Михаила
7
Михаила
32
Пессина
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Аталанта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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