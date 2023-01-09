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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 09 января 2023
Болонья
09.01.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
6'
Р. Орсолини
47'
Т. Коопмейнерс
58'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Аталанта
Желтая карточка
Н. Домингес
90'
+4
88'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Р. Толой
Желтая карточка
Х. Ликояннис
84'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
С. Пош
82'
77'
Замена
М. Демирал
️️️️
Х. Луис Паломино
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Сориано
69'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
Г. Медель
69'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Л. Фергюсон
69'
Желтая карточка
Г. Медель
66'
58'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Ж. Бога
56'
Замена
Эдерсон
️️️️
Д. Сапата
47'
ГОЛ! 1:1!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Ж. Бога
46'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Х. Хатебур
46'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пашалич
38'
Желтая карточка
М. Пашалич
26'
Желтая карточка
М. де Рон
ГОЛ! 1:0!
Р. Орсолини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
12
Франческо Раффаэлли
ВР
22
Франческо Барди
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Скорупски
22
Ликояннис
5
Сумаоро
4
Пош
26
Лукуми
17
Медель
8
Домингес
19
Фергюсон
11
Сансоне
21
Сориано
7
Орсолини
3-4-1-2
1
Муссо
42
Скальвини
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
8
Коопмейнерс
15
де Рон
13
Руджери
8
Пашалич
19
Хойлунд
91
Сапата
4
Пош
20
Камбьясо
20
Камбьясо
4
Пош
17
Медель
22
Схаутен
22
Схаутен
17
Медель
21
Сориано
20
Эбишер
20
Эбишер
21
Сориано
19
Фергюсон
8
Пюухтия
8
Пюухтия
19
Фергюсон
19
Паломино
28
Демирал
28
Демирал
19
Паломино
2
Толой
19
Джимсити
19
Джимсити
2
Толой
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
91
Сапата
13
Эдерсон
13
Эдерсон
91
Сапата
8
Пашалич
13
Бога
13
Бога
8
Пашалич
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
12
Франческо Раффаэлли
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
11
Адемола Лукман
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Франческо Раффаэлли
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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