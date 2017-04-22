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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 22 апреля 2017
Аталанта
22.04.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 2
Завершен
Болонья
3'
А. Конти
14'
Р. Фройлер
75'
М. Кальдара
16'
М. Дестро
61'
Ф. Ди Франческо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
83'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Ф. Вивиани
Желтая карточка
А. Масиелло
78'
78'
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Л. Крейчи
ГОЛ! 3:2!
М. Кальдара
Пас отдал
Б. Кристанте
75'
74'
Замена
Э. Крафт
️️️️
И. Мбайе
Замена
А. Грасси
️️️️
А. Петанья
72'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Р. Толой
63'
61'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Б. Джемаили
57'
Желтая карточка
И. Мбайе
51'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
44'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
М. Кальдара
43'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Ф. Кессье
22'
16'
ГОЛ! 2:1!
М. Дестро
Пас отдал
Ф. Ди Франческо
ГОЛ! 2:0!
Р. Фройлер
Пас отдал
А. Петанья
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Конти
Пас отдал
А. Гомес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
43
Федерико Вивиани
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Болонья
75
Эмануэле Монари
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
37
Спинаццола
2
Толой
5
Масиелло
23
Кальдара
8
Фройлер
19
Кессье
13
Конти
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
4-3-1-2
1
Да Кошта
15
Мбайе
22
Майетта
5
Гастальделло
25
Масина
21
Джемаили
8
Таидер
43
Вивиани
29
Ди Франческо
21
Дестро
7
Крейчи
2
Толой
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
2
Толой
37
Петанья
33
Грасси
33
Грасси
37
Петанья
19
Кессье
4
Кристанте
4
Кристанте
19
Кессье
15
Мбайе
17
Крафт
17
Крафт
15
Мбайе
7
Крейчи
30
Оквонкво
30
Оквонкво
7
Крейчи
43
Вивиани
9
Петкович
9
Петкович
43
Вивиани
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
75
Эмануэле Монари
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
75
Эмануэле Монари
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Аталанта - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2 (HD)
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